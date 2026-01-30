Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 13:14

Песков анонсировал важное заседание во главе с Путиным

Песков: Путин проведет 30 января заседание комиссии по ВТС

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент РФ Владимир Путин проведет днем 30 января заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, глава государства произнесет вступительные слова, совещание пройдет в закрытом формате.

Сегодня в начале второй половины дня проведет заседание комиссии по ВТС, — сказал Песков.

Ранее Путин дал поручение кабмину и Центробанку создать и запустить программу размещений акций компаний с госучастием на внутреннем рынке. Инициатива была озвучена по итогам инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», состоявшегося в декабре. Первый доклад о выполнении поручения глава государства ждет уже в марте.

До этого российский президент сообщил о важности сохранения памяти о трагедии холокоста, связывая ее с преступлениями нацизма на территории СССР. Он также напомнил о масштабах потерь среди советского еврейства в годы Великой Отечественной войны. В своем выступлении Путин отметил, что Дню памяти жертв холокоста в России уделяется особое внимание.

Россия
Дмитрий Песков
Владимир Путин
совещания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова заявила о смене риторики ЕС в оценке действий Зеленского
Российское издательство оштрафовали на 800 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ
Захарова обвинила ЕС в потакании коррумпированному режиму Зеленского
Телохранитель из Египта «навел шума» в соцсетях
Елена Воробей показала дочь, изменившуюся до неузнаваемости после операции
Самого крошечного хищника на планете заметили на улицах Москвы
Храп матери толкнул ранее судимого россиянина на ее убийство
ДТП с участием 12-летней девочки произошло в центре Новосибирска
Россиянам рассказали, как повлиять на развитие иммунитета
Мужчина нелегально пересек границу ради тайной жены
Россиянка отвергла дочь, задержанную в США за проникновение на военную базу
В Кузбассе раскрыли правду о судьбе скандального интерната
«Лакомый кусочек»: генерал о словах Зеленского не «сдавать без боя» ЗАЭС
В российском городе продают сразу два колеса обозрения
В России перестали работать визовые центры одной страны
Зеленский озаботился «бусификацией» собственных граждан
В Чите строитель похитил деньги, выделенные на благоустройство сквера
Появились кадры с места гибели пенсионерки от падения наледи в Москве
В Петербурге отметили резкий рост коррупционных преступлений
«Требует проверки»: Захарова о версии Запада по подрыву «Северных потоков»
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.