Песков анонсировал важное заседание во главе с Путиным

Президент РФ Владимир Путин проведет днем 30 января заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, глава государства произнесет вступительные слова, совещание пройдет в закрытом формате.

Сегодня в начале второй половины дня проведет заседание комиссии по ВТС, — сказал Песков.

