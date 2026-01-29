Путин распорядился вывести госкомпании России на биржу Путин поручил провести IPO госкомпаний в России до 2030 года

Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину и Центробанку создать и запустить программу размещений акций компаний с госучастием на внутреннем рынке, сообщила пресс-служба Кремля. Инициатива была озвучена по итогам инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», состоявшегося в декабре.

Программа, которую необходимо реализовать до 2030 года, затронет акционерные общества «с государственным участием, включенных в перечень, утверждаемый правительством Российской Федерации». Помимо формирования этого перечня, правительству и ЦБ нужно утвердить детальные отраслевые планы по первичным публичным размещениям (IPO). В эти планы должны быть включены дополнительные меры поддержки для компаний, выходящих на биржу.

Первый доклад о выполнении поручения глава государства ждет уже в марте. В дальнейшем отчитываться о ходе работы нужно будет на регулярной основе — каждые полгода. Эта мера направлена на развитие внутреннего финансового рынка и привлечение в экономику новых инвестиций.

Ранее руководитель продукта «Вклады» в компании «Сравни» Илья Васильков заявил, что прогнозируемое снижение ключевой ставки в 2026 году и, как следствие, падение ставок по вкладам может оживить фондовый рынок. По его мнению, в первую очередь речь идет об акциях. При этом популярным и более надежным инструментом останутся облигации, отметил он.