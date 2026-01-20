Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 14:41

Эксперт рассказал, куда вложить деньги при падении ставок по вкладам

Аналитик Васильков: альтернативой вкладам сегодня могут стать акции и облигации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Прогнозируемое снижение ключевой ставки в 2026 году и, как следствие, падение ставок по вкладам может оживить фондовый рынок, заявил NEWS.ru руководитель продукта «Вклады» в компании «Сравни» Илья Васильков. По его мнению, в первую очередь речь идет об акциях. При этом популярным и более надежным инструментом останутся облигации, отметил он.

Несмотря на сохраняющуюся волатильность, акции российских компаний могут стать привлекательным вариантом для инвестиций. Вторым важным направлением остаются облигации: государственные и корпоративные бумаги способны предложить более предсказуемую и стабильную доходность, особенно при инвестировании в облигации с фиксированной процентной ставкой, — сказал Васильков.

По мнению эксперта, развитие рынка цифровых активов (ЦФА) поможет создать новые способы защиты от колебаний валютных курсов. Также сохранится интерес к защитным активам, например, к золоту, считает он. Васильков добавил, что у инвесторов еще есть шанс зафиксировать высокую доходность по коротким депозитам, пока ставки не снизились еще больше.

Ранее сообщалось, что средние ставки по вкладам в крупнейших банках России значительно снизились и достигли показателя в 14,86% годовых. В свое время именно трехмесячные вклады оставались последним инструментом, где доходность превышала 15% годовых. В топ-20 банков максимальная ставка по трехмесячному вкладу сейчас составляет 18% годовых.

