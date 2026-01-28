«Придаем особое значение»: Путин заявил, что РФ хранит память о холокосте Путин: РФ хранит память о холокосте и не забывает о злодеяниях нацистов в СССР

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность сохранения памяти о трагедии холокоста, связывая ее с преступлениями нацизма на территории СССР. В ходе встречи с представителями еврейской общины страны российский лидер напомнил о масштабах потерь среди советского еврейства в годы Великой Отечественной войны.

В своем выступлении Путин отметил, что Дню памяти жертв холокоста в России уделяется особое внимание. Глава государства также обратил внимание на активную общественную работу, которую проводит еврейская община России в эти памятные дни.

Хотел бы отметить, что в России этому дню придают особое значение, потому что мы помним о тех несчастьях, которые принес с собой нацизм на нашу землю — более 1 млн советских, российских евреев пали жертвами этих преступлений, — добавил Путин.

По его словам, в РФ проходит целая серия мероприятий, посвященных жертвам холокоста. Значимым аспектом Путин назвал межнациональный характер участия в этих акциях памяти, подчеркнув, что в них принимают участие люди самых разных национальностей, что свидетельствует о единстве в осознании общей исторической трагедии.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что холокост является одним из самых трагических событий XX века. По ее словам, Москва не позволит забыть эти ужасающие события.