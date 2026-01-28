Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 22:44

«Придаем особое значение»: Путин заявил, что РФ хранит память о холокосте

Путин: РФ хранит память о холокосте и не забывает о злодеяниях нацистов в СССР

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность сохранения памяти о трагедии холокоста, связывая ее с преступлениями нацизма на территории СССР. В ходе встречи с представителями еврейской общины страны российский лидер напомнил о масштабах потерь среди советского еврейства в годы Великой Отечественной войны.

В своем выступлении Путин отметил, что Дню памяти жертв холокоста в России уделяется особое внимание. Глава государства также обратил внимание на активную общественную работу, которую проводит еврейская община России в эти памятные дни.

Хотел бы отметить, что в России этому дню придают особое значение, потому что мы помним о тех несчастьях, которые принес с собой нацизм на нашу землю — более 1 млн советских, российских евреев пали жертвами этих преступлений, — добавил Путин.

По его словам, в РФ проходит целая серия мероприятий, посвященных жертвам холокоста. Значимым аспектом Путин назвал межнациональный характер участия в этих акциях памяти, подчеркнув, что в них принимают участие люди самых разных национальностей, что свидетельствует о единстве в осознании общей исторической трагедии.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что холокост является одним из самых трагических событий XX века. По ее словам, Москва не позволит забыть эти ужасающие события.

Владимир Путин
холокост
память
евреи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США объяснили, почему переговоры по Украине проходят в закрытом формате
Случайная прохожая пострадала при стрельбе в Петербурге
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 января 2026 года
Приметы 29 января — Петр-полукорм: середина зимы и оценка запасов
Фуры закрыли въезд в Москву по Горьковскому шоссе
85 секунд до конца света. «Часы судного дня» снова перевели: что это значит
Путин раскрыл цели блокады Ленинграда нацистами
«Это не замена»: в США очертили круг задач Совета мира и ООН
Мирный житель погиб при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область
Раскрыт тайный покровитель Пугачевой и Макаревича в Израиле
В США озвучили, кто из команды Трампа не приедет на переговоры по Украине
Влюбился в «Титаник» по радио: как живет «алтайский Маугли» Оджан Наумкин
Иран объявил о новом витке противостояния с США и Израилем
Звезда сериалов «Ликвидатор» и «Застава» умер на 75-м году жизни
«Придаем особое значение»: Путин заявил, что РФ хранит память о холокосте
Рубио рассказал о последнем нерешенном вопросе между Россией и Украиной
Ракетная опасность действовала на территории одного из регионов РФ
В России с 1 апреля изменится размер социальных пенсий
Люксовый бутик временно закрылся в Куршевеле
«Все правильно в этой жизни»: Долина спела в баре, она больше не печалится
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.