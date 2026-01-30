В Кремле удивились заявлению Зеленского о встрече с Путиным

В Кремле удивились заявлению Зеленского о встрече с Путиным Песков: Путин не приглашал никуда Зеленского

Российский лидер Владимир Путин не приглашал украинского президента Владимира Зеленского на встречу, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости. Он напомнил, что о встрече прежде просил сам глава Украины.

Инициативно Путин Зеленского никуда не приглашал. И не предлагал никаких встреч Зеленскому, — подчеркнул Песков.

Ранее Зеленский отверг возможность переговоров с Путиным в Москве. По его словам, он готов пригласить российского президента в Киев. Зеленский также отметил, что украинская сторона настроена на завершение конфликта и рассматривает любой возможный и реалистичный формат переговоров на уровне лидеров.

Первый зампрет комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал заявлении Зеленского пустыми словами. По его мнению, стороны пока не готовы к проведению переговоров на высшем уровне.

Глава МИД РФ Сергей Лавров между тем назвал неприемлемым перемирие, которого добивается президент Украины. Он напомнил, что любые временные договоренности в прошлом использовались для накачки Киева оружием.