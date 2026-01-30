Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 13:19

В Кремле удивились заявлению Зеленского о встрече с Путиным

Песков: Путин не приглашал никуда Зеленского

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российский лидер Владимир Путин не приглашал украинского президента Владимира Зеленского на встречу, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости. Он напомнил, что о встрече прежде просил сам глава Украины.

Инициативно Путин Зеленского никуда не приглашал. И не предлагал никаких встреч Зеленскому, — подчеркнул Песков.

Ранее Зеленский отверг возможность переговоров с Путиным в Москве. По его словам, он готов пригласить российского президента в Киев. Зеленский также отметил, что украинская сторона настроена на завершение конфликта и рассматривает любой возможный и реалистичный формат переговоров на уровне лидеров.

Первый зампрет комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал заявлении Зеленского пустыми словами. По его мнению, стороны пока не готовы к проведению переговоров на высшем уровне.

Глава МИД РФ Сергей Лавров между тем назвал неприемлемым перемирие, которого добивается президент Украины. Он напомнил, что любые временные договоренности в прошлом использовались для накачки Киева оружием.

Владимир Путин
Владимир Зеленский
Украина
встречи
переговоры
Дмитрий Песков
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль откроет КПП «Рафах» на границе Газы с Египтом
Врач вколол лидокаин из-за боли в зубе и чуть не умер
Захарова заявила о смене риторики ЕС в оценке действий Зеленского
Российское издательство оштрафовали на 800 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ
Захарова обвинила ЕС в потакании коррумпированному режиму Зеленского
Телохранитель из Египта «навел шума» в соцсетях
Елена Воробей показала дочь, изменившуюся до неузнаваемости после операции
Самого крошечного хищника на планете заметили на улицах Москвы
Храп матери толкнул ранее судимого россиянина на ее убийство
ДТП с участием 12-летней девочки произошло в центре Новосибирска
Россиянам рассказали, как повлиять на развитие иммунитета
Мужчина нелегально пересек границу ради тайной жены
Россиянка отвергла дочь, задержанную в США за проникновение на военную базу
В Кузбассе раскрыли правду о судьбе скандального интерната
«Лакомый кусочек»: генерал о словах Зеленского не «сдавать без боя» ЗАЭС
В российском городе продают сразу два колеса обозрения
В России перестали работать визовые центры одной страны
Зеленский озаботился «бусификацией» собственных граждан
В Чите строитель похитил деньги, выделенные на благоустройство сквера
Появились кадры с места гибели пенсионерки от падения наледи в Москве
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.