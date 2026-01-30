Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 11:54

В Госдуме оценили слова Зеленского о готовности встретиться с Путиным

Депутат Чепа назвал пустыми словами готовность Зеленского встретиться с Путиным

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Слова президента Украины Владимира Зеленского о желании провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Киеве — не более чем пустые слова, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, стороны пока не готовы к проведению переговоров на высшем уровне.

Приглашение Путина в Киев — это дешевая риторика со стороны Зеленского. Все осознают, что подтверждение готовности Украины к мирным переговорам — это пустые слова. Но мы понимаем, что стоит за всем этим. Мы давно уже рассуждаем о легитимности, необходимости и возможности диалога Зеленского с российским президентом. Но эта встреча не готова. В какой-то момент времени она, конечно, произойдет, но на сегодняшний день еще предстоит сделать много шагов к возможности ее проведения, — пояснил Чепа.

Ранее Зеленский заявил, что не рассматривает возможность встречи с Путиным в Москве. При этом он предложил российскому президенту посетить Киев для переговоров.

Украина
Россия
Владимир Путин
Владимир Зеленский
переговоры
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Лучше бы молчал»: в Крыму ответили Гутерришу после заявления о регионе
В Кремле удивились заявлению Зеленского о встрече с Путиным в Москве
Песков отреагировал на обещание Зеленского «не сдать без боя» Донбасс
Песков анонсировал важное заседание во главе с Путиным
Sony планирует порадовать новинкой поклонников PlayStation Portal
Подросток засунул дезодорант себе в задний проход и чудом избежал смерти
«День нашей общей победы»: Белоусов сообщил об активном продвижении России
Российские военные снесли набитую бойцами ВСУ казарму во дворце культуры
В Малайзии курьера шокировало предложение о доставке необычного груза
Стало известно о состоянии пропавших российских туристов в Египте
«Ты ужасна»: женщина бросила мужа и ребенка после получения госвыплаты
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной действует до 1 февраля
Кинолог ответил, почему собака перестает слушаться хозяина
В Кремле высказались насчет заявления ООН о Крыме и Донбассе
Вооруженного камнем бездомного после ограбления ресторана нашли за мусоркой
Генерал указал на невменяемость Зеленского
Зеленского обвинили в саботаже скорых переговоров в Абу-Даби
Американец перевоплотился в агента ФБР, чтобы спасти народного героя США
В АП предупредили о демографической катастрофе в мире
Врачи спасли половой орган мужчины после его баловства с бутылкой
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.