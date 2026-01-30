В Госдуме оценили слова Зеленского о готовности встретиться с Путиным

Слова президента Украины Владимира Зеленского о желании провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Киеве — не более чем пустые слова, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, стороны пока не готовы к проведению переговоров на высшем уровне.

Приглашение Путина в Киев — это дешевая риторика со стороны Зеленского. Все осознают, что подтверждение готовности Украины к мирным переговорам — это пустые слова. Но мы понимаем, что стоит за всем этим. Мы давно уже рассуждаем о легитимности, необходимости и возможности диалога Зеленского с российским президентом. Но эта встреча не готова. В какой-то момент времени она, конечно, произойдет, но на сегодняшний день еще предстоит сделать много шагов к возможности ее проведения, — пояснил Чепа.

Ранее Зеленский заявил, что не рассматривает возможность встречи с Путиным в Москве. При этом он предложил российскому президенту посетить Киев для переговоров.