Перемирие, которого добивается президент Украины Владимир Зеленский, неприемлемо для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью турецкой газете Turkiye и телеканалу TGRT. Он напомнил, что любые временные договоренности в прошлом использовались для накачки Киева оружием.

Многократно говорили, президент [России] Владимир Путин часто напоминал об этом, что перемирие, которого опять добивается Владимир Зеленский, хотя бы на 60 дней, а лучше подольше, — оно для нас неприемлемо, — констатировал Лавров.

По словам министра, Запад добивается сохранения «утратившего легитимность режима» на Украине. Он добавил, что паузу в Киеве используют для того, чтобы отправить на передовую новое «пушечное мясо».

Ранее Лавров сообщил, что Россия не имеет привычки раскрывать информацию о содержании дипломатических встреч. Он призвал все стороны серьезно отнестись к переговорам по урегулированию на Украине.

До этого глава МИД РФ указал, что политические вопросы для переговоров по урегулированию ситуации на Украине были сформулированы Владимиром Путиным. Они продолжают оставаться в силе, подчеркнул министр.