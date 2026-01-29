Зимняя Олимпиада — 2026
29 января 2026 в 18:18

«Не в наших традициях»: Лавров о содержании переговоров по Украине

Лавров: Россия не имеет привычки раскрывать содержание дипломатических встреч

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Россия не имеет привычки раскрывать информацию о содержании дипломатических встреч, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он призвал все стороны серьезно отнестись к переговорам по урегулированию на Украине. Прямая трансляция идет на сайте внешнеполитического ведомства.

Не в наших традициях раскрывать содержание встреч, которые мы проводим в дипломатических рамках, тем более по серьезным вопросам урегулирования конфликтов. Мы такими повадками не обладаем. Исходим из того, что все должны серьезно относиться к переговорам, — сказал он.

Ранее Лавров заявил, что согласованные в 2022 году в Стамбуле гарантии безопасности обеспечивали ее неделимый и коллективный характер. По его словам, договоренности обеспечивали безопасность РФ и всего региона.

До этого глава МИД РФ указал, что политические вопросы для переговоров по урегулированию ситуации на Украине были сформулированы президентом России Владимиром Путиным. Они продолжают оставаться в силе, подчеркнул Лавров.

Тем временем российские переговорщики готовы продолжать диалог в любом формате, констатировал министр. Комментируя ход консультаций в Абу-Даби, он выразил уверенность в профессионализме отечественной дипломатической команды.

