30 января 2026 в 13:13

Sony планирует порадовать новинкой поклонников PlayStation Portal

Компания Sony может выпустить PlayStation Portal с OLED-дисплеем уже в этом году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Инсайдер под псевдонимом KeplerL2 на форуме NeoGAF сообщил о возможной разработке PlayStation Portal с OLED-дисплеем. По его информации, устройство могут представить и выпустить уже в этом году. Главной особенностью станет экран, способный передавать четкое красочное изображение, а еще по-настоящему насыщенный глубокий черный цвет. Другие детали пока не раскрываются.

Компания Sony довольна результатами продаж оригинальной модели и планирует закрепить успех. Отгрузки PlayStation Portal в США составили 29 млн единиц, а в ноябре поставки по всему миру превысили 84 млн. PlayStation Portal позволяет подключаться к PlayStation 5 по Wi-Fi и запускать игры с консоли.

