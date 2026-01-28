Компания Sollers объявила цены на новый семиместный минивэн SF1

Компания Sollers открыла предзаказ на новый семиместный минивэн SF1, установив розничную цену в 2,25 млн рублей. Согласно информации на сайте производителя, модель длиной 5,1 метра имеет задний привод и компоновку салона «2+2+3».

Автомобиль позиционируется как прямой конкурент Lada Largus и предназначен для частного использования и работы в такси. Техническая часть представлена 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 л. с. в паре с пятиступенчатой механической трансмиссией. В базовое оснащение включены системы ABS и ESC, кондиционер, подогрев передних сидений и руля, а также задний парктроник. Минпромторг уже допустил новинку к эксплуатации в сервисах такси.

Раздельные кресла второго ряда с продольной регулировкой и складывающиеся в пропорции 50/50 спинки третьего ряда обеспечивают комфорт для пассажиров и гибкость пространства, позволяя увеличить объем багажного отсека. Как отмечает производитель, минивэн сочетает в себе маневренность для города и практичность для дальних маршрутов.

