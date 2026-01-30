Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно, почему фильм о Мелании Трамп не показали в ЮАР

Кэти Миллер объяснила отмену фильма о Мелании Трамп в ЮАР расизмом против белых

Мелания Трамп
Документальный фильм о первой леди США Мелании Трамп не выйдет в прокат в ЮАР из-за предвзятого отношения к белым людям, заявила супруга советника американского президента Стивена Миллера Кэти в соцсети X. Официальной причиной отмены показов власти назвали «политический контекст и неподходящий момент».

Конечно — ведь они предвзято относятся к белым людям, — ответила она на пост о снятии картины с проката.

Поводом для ее заявления стала публикация от Meidas Touch, в которой сообщалось, что фильм сняли на фоне возмущений в адрес США и «режима» действующего президента страны Дональда Трампа. Кроме того, пользователи Сети выражали опасения насчет режиссера документальной ленты — Бретта Рэтнера, чья голливудская карьера завершилась после многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах.

Ранее хозяин Белого дома в шутливой форме пожаловался, что публика любит его жену больше, чем его самого. Он отметил, что каждый раз во время его выступлений он видит плакаты с надписями о любви к первой леди. Трамп в шутку сказал, что ему не нравится эта ситуация.

