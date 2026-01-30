Захарова раскрыла, как ВСУ отреагировали на переговоры в Абу-Даби Захарова: ВСУ усилили атаки на россиян после переговоров в Абу-Даби

ВСУ активизировали атаки на мирных жителей после переговоров между Россией, Соединенными Штатами и Украиной в Абу-Даби 23–24 января, сообщила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, 99 россиян попали под удары за неделю. При этом 15 из них — погибли, 84 — ранены (в том числе четверо детей).

Период проходивших с 23 по 24 января в Абу-Даби переговоров в формате Россия — США — Украина по урегулированию украинского кризиса — после них ВСУ усилили преднамеренные атаки на гражданское население, — отметила она.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа не готова к последствиям урегулирования на Украине. По его словам, ЕС даже не задумывался о таком развитии событий.

Днем 28 января пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за пять часов ликвидировали и перехватили 41 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, 28 БПЛА уничтожили над территорией Крыма, 12 — над акваторией Черного моря. Еще один беспилотник сбили над Курской областью.