Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 13:30

Захарова раскрыла, как ВСУ отреагировали на переговоры в Абу-Даби

Захарова: ВСУ усилили атаки на россиян после переговоров в Абу-Даби

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

ВСУ активизировали атаки на мирных жителей после переговоров между Россией, Соединенными Штатами и Украиной в Абу-Даби 23–24 января, сообщила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, 99 россиян попали под удары за неделю. При этом 15 из них — погибли, 84 — ранены (в том числе четверо детей).

Период проходивших с 23 по 24 января в Абу-Даби переговоров в формате Россия — США — Украина по урегулированию украинского кризиса — после них ВСУ усилили преднамеренные атаки на гражданское население, — отметила она.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа не готова к последствиям урегулирования на Украине. По его словам, ЕС даже не задумывался о таком развитии событий.

Днем 28 января пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за пять часов ликвидировали и перехватили 41 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, 28 БПЛА уничтожили над территорией Крыма, 12 — над акваторией Черного моря. Еще один беспилотник сбили над Курской областью.

Мария Захарова
переговоры
Абу-Даби
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль откроет КПП «Рафах» на границе Газы с Египтом
Врач вколол лидокаин из-за боли в зубе и чуть не умер
Захарова заявила о смене риторики ЕС в оценке действий Зеленского
Российское издательство оштрафовали на 800 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ
Захарова обвинила ЕС в потакании коррумпированному режиму Зеленского
Телохранитель из Египта «навел шума» в соцсетях
Елена Воробей показала дочь, изменившуюся до неузнаваемости после операции
Самого крошечного хищника на планете заметили на улицах Москвы
Храп матери толкнул ранее судимого россиянина на ее убийство
ДТП с участием 12-летней девочки произошло в центре Новосибирска
Россиянам рассказали, как повлиять на развитие иммунитета
Мужчина нелегально пересек границу ради тайной жены
Россиянка отвергла дочь, задержанную в США за проникновение на военную базу
В Кузбассе раскрыли правду о судьбе скандального интерната
«Лакомый кусочек»: генерал о словах Зеленского не «сдавать без боя» ЗАЭС
В российском городе продают сразу два колеса обозрения
В России перестали работать визовые центры одной страны
Зеленский озаботился «бусификацией» собственных граждан
В Чите строитель похитил деньги, выделенные на благоустройство сквера
Появились кадры с места гибели пенсионерки от падения наледи в Москве
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.