30 января 2026 в 14:31

В Кузбассе раскрыли, продолжит ли работу скандальный интернат

Зампред правительства Кузбасса: речи о закрытии интерната в Прокопьевске не идет

Фото: Виль Равилов/РИА Новости
В интернате Прокопьевска по решению Роспотребнадзора введен карантин, но речи о его закрытии не идет, заявила заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Елена Воронина. Она подчеркнула, что данное учреждение является постоянным местом жительства для многих его постояльцев, передает ТАСС.

В интернате проживают люди с определенными диагнозами. Для них это постоянное место жительства, — отметила Воронина.

Ранее сообщалось, что прокуратура Кузбасса проверит 13 домов-интернатов на территории региона для граждан с психическими расстройствами после скандала с прокопьевским учреждением. К проверкам будут привлечены специалисты Роспотребнадзора и сотрудники МЧС.

До этого стало известно, что пациенты интерната умерли после массового заболевания гриппом А. По каждому случаю инициируют проверку. Выясняются причины смерти 73-летней пациентки и 19-летнего постояльца, скончавшегося в стационаре местной больницы. Причинами ухода из жизни семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами.

