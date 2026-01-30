Череда смертей в интернате привела к многочисленным проверкам в других

Въезд на территорию дома-интерната для граждан, имеющих психические расстройства, в Прокопьевске Кемеровской области

Череда смертей в интернате привела к многочисленным проверкам в других Прокуратура Кузбасса проверит 13 интернатов после скандала с массовыми смертями

Прокуратура Кузбасса проверит 13 домов-интернатов для граждан с психическими расстройствами после скандала с Прокопьевским учреждением, где в январе умерли девять человек, передает пресс-служба ведомства. К ним будут привлечены специалисты Роспотребнадзора и сотрудники МЧС.

Организована проверка всех 13 домов-интернатов для граждан, имеющих психические расстройства, расположенных на территории региона, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что пациенты интерната умерли после массового заболевания гриппом А. По каждому случаю инициируют проверку. Выясняются причины смерти 73-летней пациентки и 19-летнего постояльца, скончавшегося в стационаре местной больницы.

Министерство труда и социальной защиты Кузбасса инициировало проверку в интернате после публикации информации о возможном ненадлежащем обращении с пациентами и массовом заражении.

А Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил временно отстранить от работы директора Прокопьевского психоневрологического интерната Елену Морозову. Также он поручил проводить диспансеризацию постояльцев интернатов дважды в год.