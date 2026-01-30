В Кузбассе после ЧП в интернате «полетели головы»

Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил временно отстранить от работы директора Прокопьевского психоневрологического интерната Елену Морозову. Также он поручил проводить диспансеризацию постояльцев интернатов дважды в год, передает РИА Новости.

Дал поручение временно отстранить директора, на время проверки, — сказал Середюк.

Вместе с тем появилась информация, что количество госпитализированных из интерната уменьшилось с 62 до 51 человека. Четверо пациентов, по словам министра здравоохранения региона Андрея Тарасова, находятся в тяжелом состоянии.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова взяла на особый контроль гибель девяти постояльцев интерната. Она подчеркнула, что виновные будут наказаны. Середюк, в свою очередь, назвал ситуацию тяжелой.

До этого стало известно, что девять пациентов интерната умерли за январь после массового заболевания гриппом А. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно‑эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. В настоящее время следствие устанавливает точные причины и обстоятельства произошедшего.