Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 января 2026 в 17:16

Москалькова взяла на контроль ЧП с пациентами в Кузбассе

Москалькова взяла на контроль смерть пациентов в Кемеровской области

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова взяла на особый контроль гибель девяти постояльцев Прокопьевского психоневрологического интерната. В беседе с РИА Новости она подчеркнула, что виновные будут наказаны.

Гибель людей, тем более при таких обстоятельствах, всегда затрагивает сердца наши. Установить жесткий контроль, наказать виновных в этой ситуации, но и, конечно разобраться, как могла создаться эта ситуация, какие предпосылки, кто виновен в том, что столько времени никто не замечал того, что угроза уже становится реальной, — сказала она.

Ранее губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что проведет штаб по факту трагедии и каждый летальный случай требует внимательного разбора. Он назвал ситуацию тяжелой. Власти примут меры как по произошедшей ситуации, так и по работе подобных социальных учреждений.

Вместе с тем появилась информация, что в ходе проверки выявлены факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований. Руководителю учреждения внесено представление. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Татьяна Москалькова
Кемеровская область
происшествия
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд приостановил дело экс-чиновника из-за отправки на фронт
Etherium, прогнозы, дырявые носки: кто такой Виталий Бутерин
Садовод назвала растения, которые стоит посадить в начале февраля
Индийцы рассказали неожиданную деталь о смертельном вирусе Нипах
Любимова раскрыла, сколько кинотеатров открыто на освобожденных территориях
Политолог объяснил, почему Маск решил вернуться в политику
Умер актер из сериала «Морские дьяволы»
Няня залила в рот ребенка жидкость для очистки труб и попала под суд
Россия оказалась в одном из черных списков ЕС
Наемник ВСУ подстрелил сослуживца из Канады за фразу по-русски
Стало известно решение суда в отношении рекордсмена по взятке в МВД
«Другого клуба нам не надо»: фанаты спасают «Крылья Советов» от долгов
Дроны дотянулись до F-16: как «Рубикон» разнес истребитель США на Украине?
Слово на букву «ш» стало последним: должника убили в лесу Ленобласти
Екатеринбуржца «воскресили» через суд и назначили компенсацию
«Висит на волоске»: в Европе описали положение Украины
Лавров сделал неожиданное заявление о Башаре Асаде
ЕС тревожила растущая зависимость от американского СПГ
Евросоюз признал иранский КСИР террористической организацией
«Не в наших традициях»: Лавров о содержании переговоров по Украине
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.