Москалькова взяла на контроль ЧП с пациентами в Кузбассе Москалькова взяла на контроль смерть пациентов в Кемеровской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова взяла на особый контроль гибель девяти постояльцев Прокопьевского психоневрологического интерната. В беседе с РИА Новости она подчеркнула, что виновные будут наказаны.

Гибель людей, тем более при таких обстоятельствах, всегда затрагивает сердца наши. Установить жесткий контроль, наказать виновных в этой ситуации, но и, конечно разобраться, как могла создаться эта ситуация, какие предпосылки, кто виновен в том, что столько времени никто не замечал того, что угроза уже становится реальной, — сказала она.

Ранее губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что проведет штаб по факту трагедии и каждый летальный случай требует внимательного разбора. Он назвал ситуацию тяжелой. Власти примут меры как по произошедшей ситуации, так и по работе подобных социальных учреждений.

Вместе с тем появилась информация, что в ходе проверки выявлены факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований. Руководителю учреждения внесено представление. Обстоятельства произошедшего выясняются.