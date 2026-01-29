Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 13:50

Губернатор Кузбасса впервые прокомментировал трагедию в интернате

Середюк проведет штаб по трагедии в психоневрологическом интернате Кузбасса

Илья Середюк Илья Середюк Фото: Дмитрий Астахов /РИА Новости
Губернатор Кузбасса Илья Середюк проведет штаб по факту трагедии в Прокопьевском психоневрологическом интернате, где погибли девять человек. В своем Telegram-канале он назвал ситуацию тяжелой.

На месте с 24 января работает комиссия Министерства труда и социальной защиты Кузбасса. Материалы, которые требуют проверки, направлены в правоохранительные органы. Сегодня возвращаюсь в регион. Сразу проведём штаб с участием профильных ведомств, депутатов и представителей общественности, — сказано в сообщении.

Он отметил, что каждый летальный случай требует внимательного разбора. Середюк добавил, что будут приняты решения как по произошедшей ситуации, так и по работе подобных социальных учреждений.

Ранее стало известно, что девять пациентов интерната умерли за январь после массового заболевания гриппом А. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно‑эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. В настоящее время следствие устанавливает точные причины и обстоятельства произошедшего.

