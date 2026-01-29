Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 14:52

Раскрыты новые детали об интернате в Кузбассе, где умерли девять пациентов

Прокуратура выявила нарушения санитарных норм в интернате в Прокопьевске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В ходе проверки в психоневрологическом доме-интернате города Прокопьевска, где умерли девять пациентов, выявлены факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. В ведомстве отметили, что руководителю учреждения внесено представление.

В настоящее время выявлены отдельные факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований, в связи с чем руководителю интерната внесено представление, решается вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной и административной ответственности, — сообщили в прокуратуре.

Ранее о деталях проверки сообщил Telegram-канал SHOT. Так, по данным источника, прокуратура выявила, что персонал не выполнял дезинфекцию, а забор крови у пациентов осуществлялся в условиях, не соответствующих требованиям стерильности.

До этого стало известно, что в интернате в Прокопьевске произошла серия смертей среди пациентов после массового заболевания гриппом А. По информации от властей Кузбасса, скончались девять человек. В настоящее время проводятся проверки по каждому случаю. Предварительные причины смерти некоторых пациентов связаны с декомпенсацией сердечной недостаточности и болезнями системы кровообращения.

Кемеровская область
Кузбасс
интернаты
нарушения
прокуратура
смерти
пациенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько миллиардов похитили мошенники у россиян в 2025 году
В ГД отреагировали на иск Киргизии к России из-за медобслуживания мигрантов
В США раскрыли главную угрозу своим ВМС в Персидском заливе
«Перемирие Шредингера»: Россия прекратила удары по энергетике Украины?
Названы тревожные последствия в случае отказа Трампа от роли миротворца
Реакция россиянина на приговор суда за финансирование ВСУ попала на видео
Громкий стон на поле стоил Соболенко очка
«Куда делись-то все?»: Лавров повторил журналистам прошлогоднюю шутку
В Госдуме назвали причину массированных ударов по энергетике Украины
Зеленского предупредили о кризисе власти на Украине
У объявленного в розыск экс-чиновника конфисковали 372 объекта недвижимости
ВС РФ начали новое наступление: стартовала подготовка к штурму Киева?
В ЕС зарегистрировали гражданскую инициативу по торговле с Россией
Экс-вице-президента Олимпийского комитета заочно арестовали
Стало известно, какую выплату получат матери-героини в России
Мишустин объявил об увеличении более 40 соцвыплат
Раскрыта судьба иранского сухогруза, потерпевшего бедствие у Махачкалы
Депутат Милонов ответил, зачем во Франции отменили «супружеский долг»
Юрист ответил, можно ли изменить границы Украины постановлением Рады
Убил, расчленил и сжег жену за «Приору»: зверское убийство в Дагестане
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.