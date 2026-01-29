Раскрыты новые детали об интернате в Кузбассе, где умерли девять пациентов

В ходе проверки в психоневрологическом доме-интернате города Прокопьевска, где умерли девять пациентов, выявлены факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. В ведомстве отметили, что руководителю учреждения внесено представление.

В настоящее время выявлены отдельные факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований, в связи с чем руководителю интерната внесено представление, решается вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной и административной ответственности, — сообщили в прокуратуре.

Ранее о деталях проверки сообщил Telegram-канал SHOT. Так, по данным источника, прокуратура выявила, что персонал не выполнял дезинфекцию, а забор крови у пациентов осуществлялся в условиях, не соответствующих требованиям стерильности.

До этого стало известно, что в интернате в Прокопьевске произошла серия смертей среди пациентов после массового заболевания гриппом А. По информации от властей Кузбасса, скончались девять человек. В настоящее время проводятся проверки по каждому случаю. Предварительные причины смерти некоторых пациентов связаны с декомпенсацией сердечной недостаточности и болезнями системы кровообращения.