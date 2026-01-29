В Прокопьевском доме-интернате выявили серьезные нарушения санитарных норм

Прокуратура провела проверку в ГБУ «Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» и обнаружила значительные нарушения санитарных норм, передает Telegram-канал SHOT. Оказалось, что персонал не выполнял дезинфекцию, и забор крови у пациентов осуществлялся в условиях, не соответствующих требованиям стерильности.

Также оказалось, что процедуры по обработке грибковых заболеваний ногтей проводились в условиях, не отвечающих необходимым санитарным стандартам, наряду с забором крови. Помимо этого, жильцы и бывшие работники дома-интерната выражали недовольство тем, что пенсии проживающих изымались без достаточных оснований. У людей, не имеющих близких родственников, полностью забирали все выплаты, а тем, кто имел родных, оставляли лишь четвертую часть от полученных средств.

Ранее сообщалось, что в интернате произошла серия смертей среди пациентов после массового заболевания гриппом А. По информации от властей Кузбасса, скончались девять человек. В настоящее время проводятся проверки по каждому случаю. Предварительные причины смерти некоторых пациентов связаны с декомпенсацией сердечной недостаточности и болезнями системы кровообращения.