Власти Кузбасса раскрыли состояние госпитализированных из интерната В Кузбассе число госпитализированных из интерната сократилось до 51 человека

Количество госпитализированных из Прокопьевского психоневрологического интерната уменьшилось с 62 до 51 человека, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Тарасов. Четверо пациентов, по его словам, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

В медицинских организациях находятся 51 человек, — сказал он.

Так, в Новокузнецкой инфекционной больнице находятся 17 пациентов: один в тяжелом состоянии и 16 — средней степени тяжести. В Прокопьевской городской больнице — 34 человека, из них трое в тяжелом состоянии, 25 — средней степени тяжести и шестеро в удовлетворительном.

Сегодня 10 пациентов из Новокузнецкой больницы получили отрицательные результаты анализов и будут выписаны, также на выписку готовятся четверо из Прокопьевской больницы, — добавил он.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова взяла на особый контроль гибель девяти постояльцев интерната. Она подчеркнула, что виновные будут наказаны. Губернатор Кузбасса Илья Середюк, в свою очередь, назвал ситуацию тяжелой.