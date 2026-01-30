Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 14:38

Мужчина нелегально пересек границу ради тайной жены

В Малайзии арестовали мужчину, нелегально пересекшего границу ради второй жены

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сотрудники правоохранительных органов Малайзии задержали мужчину, который незаконно пересек границу с Индонезией на судне контрабандистов, чтобы навестить свою тайную вторую жену, сообщает Mothership. Инцидент произошел в ходе рейда против нелегальной миграции в прибрежных водах страны.

Задержанным оказался 46-летний житель малайзийского штата Перак. Как пояснил мужчина, легально покинуть страну он не мог, поскольку его паспорт находился у первой супруги. По словам задержанного, его вторая жена находится на пятом месяце беременности и недавно была госпитализирована в тяжелом состоянии, что и стало причиной его рискованной поездки. В связи с этим он вступил в контакт с контрабандистами и согласился воспользоваться нелегальным маршрутом.

Рейд прошел 26 января, в ходе которого полиция задержала два судна с нелегальными мигрантами. После задержания всех находившихся на борту доставили на остров Инда, где ими займутся миграционные службы. В настоящее время власти рассматривают дальнейшую судьбу задержанных. Информация о возможных мерах наказания в отношении мужчины, нарушившего миграционное законодательство, пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что курьер службы доставки из Малайзии поделился в соцсетях необычной историей о клиенте, который заставил его откапывать деньги. Заказчик выбрал вариант наличного расчета при получении, однако вместо того чтобы лично передать деньги, зарыл их в саду.

нелегальная миграция
мигранты
Малайзия
Индонезия
