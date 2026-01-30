Самого крошечного хищника на планете заметили на улицах Москвы У станции МЦД «Сколково» заметили краснокнижную белоснежную ласку

У станции МЦД «Сколково» заметили белоснежную ласку — редкого зверька, занесенного в Красную книгу Москвы, передает Telegram-канал «Москва с огоньком». Крошечный хищник, оказавшийся в поле зрения людей, явно нервничал.

На кадрах видно, как ласка прыгала по сугробам и пыталась запрыгнуть на кирпичную кладку. Точное число ласок, обитающих в московских парках, установить невозможно. Эти зверьки отличаются миниатюрными размерами и подвижностью: при появлении людей они мгновенно скрываются, а значительную часть времени проводят под землей.

Ласки — хищники. Основу их рациона составляют мелкие грызуны. Также они поедают землероек, мелких птиц и их птенцов, яйца, ящериц, лягушек, крупных насекомых. Иногда ласки охотятся на крольчат или молодых зайцев.

Ранее в Приморском крае водитель заснял, как его автомобиль окружила семья диких тигров на заснеженной лесной дороге. Один тигренок шел прямо перед машиной, а другой обходил по обочине и поднимался на склон. По словам автора видео, тигрят было трое, вероятно, они пытались догнать мать, которая ушла вперед.