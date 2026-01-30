Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 14:42

Самого крошечного хищника на планете заметили на улицах Москвы

У станции МЦД «Сколково» заметили краснокнижную белоснежную ласку

Фото: IMAGO/McPHOTO/R. Mueller/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

У станции МЦД «Сколково» заметили белоснежную ласку — редкого зверька, занесенного в Красную книгу Москвы, передает Telegram-канал «Москва с огоньком». Крошечный хищник, оказавшийся в поле зрения людей, явно нервничал.

На кадрах видно, как ласка прыгала по сугробам и пыталась запрыгнуть на кирпичную кладку. Точное число ласок, обитающих в московских парках, установить невозможно. Эти зверьки отличаются миниатюрными размерами и подвижностью: при появлении людей они мгновенно скрываются, а значительную часть времени проводят под землей.

Ласки — хищники. Основу их рациона составляют мелкие грызуны. Также они поедают землероек, мелких птиц и их птенцов, яйца, ящериц, лягушек, крупных насекомых. Иногда ласки охотятся на крольчат или молодых зайцев.

Ранее в Приморском крае водитель заснял, как его автомобиль окружила семья диких тигров на заснеженной лесной дороге. Один тигренок шел прямо перед машиной, а другой обходил по обочине и поднимался на склон. По словам автора видео, тигрят было трое, вероятно, они пытались догнать мать, которая ушла вперед.

животные
Москва
звери
хищники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подросток попыталась поджечь ТЦ
Миллиардера из топ-10 Forbes не узнали на рынке, пока он раздавал деньги
В Госдуме придумали, как повысить качество медицинской помощи
Ситтель ответила на санкции ЕС шуткой о «пользе для страны»
Погибшего при задержании в Ленобласти полицейского наградили посмертно
Юрист раскрыл нюанс дела об убийстве россиянина в метро Москвы
Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы
«Это разве первый раз?»: Захарова высказалась о конфликте в ЕС из-за России
Захарова отвергла связь задержанного во Франции танкера с Россией
Ученые обнаружили в воздухе загадочные радиоактивные вещества
Финэксперт оценил идею о запрете использования питомцев в качестве залога
Захарова сделала неожиданное заявление о таблице Менделеева и Украине
Главу управления лесного хозяйства Коми арестовали по делу о взятке
Миронов назвал единственный способ избавить ООН от двойных стандартов
Суд вынес приговор директору инвестплощадки за хищение более 690 млн рублей
Европу ждут морозы и сильные снегопады
Врачи вытащили из мочевого пузыря россиянки забытую коллегами салфетку
Два громких задержания потрясли культурную жизнь российского города
Подросток «стал грушей для битья» из-за Чебурашки с половыми органами
Криминалист предположил, почему возобновились поиски пропавших Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Общество

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.