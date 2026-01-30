Россиянам рассказали, как повлиять на развитие иммунитета Врач Коледова: спорт в детстве является залогом иммунитета во взрослом возрасте

Активность в детстве является залогом иммунитета во взрослом возрасте, рассказала интернет-изданию Regions спортивный врач Дарья Коледова. Она отметила, что физическая активность развивает не только мышцы.

Спорт — это не только мышцы и выносливость. Это нормализация обмена веществ, укрепление иммунитета, снижение уровня стрессовых гормонов и даже улучшение когнитивных функций, — рассказала Коледова.

Врач подчеркнула, что речь идет не только о профессиональном спорте, подойдут любые занятия — танцы, прогулки, езда на велосипеде или игры во дворе. Она напомнила, что нагрузка должна соответствовать возрасту.

Ранее врач-терапевт Ольга Ким рассказала, что в холодное время года важно включать в рацион продукты, богатые витаминами А, С и D. Она пояснила, что это нужно для поддержания иммунитета.