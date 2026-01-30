Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 14:38

Россиянам рассказали, как повлиять на развитие иммунитета

Врач Коледова: спорт в детстве является залогом иммунитета во взрослом возрасте

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Активность в детстве является залогом иммунитета во взрослом возрасте, рассказала интернет-изданию Regions спортивный врач Дарья Коледова. Она отметила, что физическая активность развивает не только мышцы.

Спорт — это не только мышцы и выносливость. Это нормализация обмена веществ, укрепление иммунитета, снижение уровня стрессовых гормонов и даже улучшение когнитивных функций, — рассказала Коледова.

Врач подчеркнула, что речь идет не только о профессиональном спорте, подойдут любые занятия — танцы, прогулки, езда на велосипеде или игры во дворе. Она напомнила, что нагрузка должна соответствовать возрасту.

Ранее врач-терапевт Ольга Ким рассказала, что в холодное время года важно включать в рацион продукты, богатые витаминами А, С и D. Она пояснила, что это нужно для поддержания иммунитета.

иммунитет
дети
врачи
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суровые морозы и ледяные дожди: как изменился прогноз погоды на февраль
Началось с собак: чиновника обвинили в изнасиловании мальчика под Иркутском
Подросток попыталась поджечь ТЦ
Миллиардера из топ-10 Forbes не узнали на рынке, пока он раздавал деньги
В Госдуме придумали, как повысить качество медицинской помощи
Ситтель ответила на санкции ЕС шуткой о «пользе для страны»
Погибшего при задержании в Ленобласти полицейского наградили посмертно
Юрист раскрыл нюанс дела об убийстве россиянина в метро Москвы
УЕФА провел жеребьевку стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги Европы
«Это разве первый раз?»: Захарова высказалась о конфликте в ЕС из-за России
Захарова отвергла связь задержанного во Франции танкера с Россией
Ученые обнаружили в воздухе загадочные радиоактивные вещества
Финэксперт оценил идею о запрете использования питомцев в качестве залога
Захарова сделала неожиданное заявление о таблице Менделеева и Украине
Главу управления лесного хозяйства Коми арестовали по делу о взятке
Миронов назвал единственный способ избавить ООН от двойных стандартов
Суд вынес приговор директору инвестплощадки за хищение более 690 млн рублей
Европу ждут морозы и сильные снегопады
Врачи вытащили из мочевого пузыря россиянки забытую коллегами салфетку
Два громких задержания потрясли культурную жизнь российского города
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Общество

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.