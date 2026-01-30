Храп матери толкнул ранее судимого россиянина на убийство Житель ДНР задушил мать кабелем от телевизора во сне из-за ее храпа

Ранее судимый житель ДНР задушил 88-летнюю мать кабелем от телевизора во сне из-за ее сильного храпа, передает пресс-служба МВД по республике. По данным ведомства, теперь ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Сотрудники полиции совместно с коллегами из следственного управления СК РФ по Донецкой Народной Республике установили, что на почве личных неприязненных отношений 64-летний подозреваемый, используя электрический кабель от телевизора, задушил спящую мать, — сказано в сообщении.

До этого в Новоуральске Свердловской области молодого человека заподозрили в убийстве двухмесячного сына. Обвиняемый объяснил, что не мог справиться с плачем младенца. Мальчик получил черепно-мозговую травму. Теперь 25-летнему отцу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 36-летнюю жительницу Дагестана Мальвину М. нашли убитой. Полицейские разыскивали 28-летнего Ражидина Я. по подозрению в совершении этого преступления. Уточнялось, что женщина вышла из дома еще в прошлую пятницу, 23 января, и не вернулась. Родные видели ее в последний раз в полночь.