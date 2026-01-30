Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 14:41

Храп матери толкнул ранее судимого россиянина на убийство

Житель ДНР задушил мать кабелем от телевизора во сне из-за ее храпа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ранее судимый житель ДНР задушил 88-летнюю мать кабелем от телевизора во сне из-за ее сильного храпа, передает пресс-служба МВД по республике. По данным ведомства, теперь ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Сотрудники полиции совместно с коллегами из следственного управления СК РФ по Донецкой Народной Республике установили, что на почве личных неприязненных отношений 64-летний подозреваемый, используя электрический кабель от телевизора, задушил спящую мать, — сказано в сообщении.

До этого в Новоуральске Свердловской области молодого человека заподозрили в убийстве двухмесячного сына. Обвиняемый объяснил, что не мог справиться с плачем младенца. Мальчик получил черепно-мозговую травму. Теперь 25-летнему отцу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 36-летнюю жительницу Дагестана Мальвину М. нашли убитой. Полицейские разыскивали 28-летнего Ражидина Я. по подозрению в совершении этого преступления. Уточнялось, что женщина вышла из дома еще в прошлую пятницу, 23 января, и не вернулась. Родные видели ее в последний раз в полночь.

храп
матери
ДНР
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Началось с собак: чиновника обвинили в изнасиловании мальчика под Иркутском
Подросток попыталась поджечь ТЦ
Миллиардера из топ-10 Forbes не узнали на рынке, пока он раздавал деньги
В Госдуме придумали, как повысить качество медицинской помощи
Ситтель ответила на санкции ЕС шуткой о «пользе для страны»
Погибшего при задержании в Ленобласти полицейского наградили посмертно
Юрист раскрыл нюанс дела об убийстве россиянина в метро Москвы
УЕФА провел жеребьевку стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги Европы
«Это разве первый раз?»: Захарова высказалась о конфликте в ЕС из-за России
Захарова отвергла связь задержанного во Франции танкера с Россией
Ученые обнаружили в воздухе загадочные радиоактивные вещества
Финэксперт оценил идею о запрете использования питомцев в качестве залога
Захарова сделала неожиданное заявление о таблице Менделеева и Украине
Главу управления лесного хозяйства Коми арестовали по делу о взятке
Миронов назвал единственный способ избавить ООН от двойных стандартов
Суд вынес приговор директору инвестплощадки за хищение более 690 млн рублей
Европу ждут морозы и сильные снегопады
Врачи вытащили из мочевого пузыря россиянки забытую коллегами салфетку
Два громких задержания потрясли культурную жизнь российского города
Подросток «стал грушей для битья» из-за Чебурашки с половыми органами
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Общество

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.