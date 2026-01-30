В России перестали работать визовые центры одной страны

С 28 января канадские визовые центры из-за санкций перестали принимать документы граждан России на оформление виз всех категорий, включая рабочие и туристические, передает Telegram-канал SHOT. В связи с этим прекратили свою работу визовые центры в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке.

По информации канала, россиянам теперь приходится получать визы за пределами страны, и они ищут альтернативные способы решения этой проблемы. Один из вариантов — отправиться в Грузию, Казахстан или Армению, где можно оформить визу, или обратиться к частным агентам. Специалисты за вознаграждение соберут все нужные документы и самостоятельно подадут их в заграничный визовый центр. Стоимость услуг посредника составляет около 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США временно приостановил рассмотрение визовых заявлений от граждан 75 стран, включая Россию. Процесс обработки документов начался с 21 января и может продлиться неопределенное количество времени. Это решение принято для оценки методов проверки заявителей и инспекционных процедур департаментом госбезопасности. Под ограничения попали Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен.