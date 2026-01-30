Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 14:26

В России перестали работать визовые центры одной страны

SHOT: визовые центры Канады временно закрылись в России из-за наложенных санкций

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

С 28 января канадские визовые центры из-за санкций перестали принимать документы граждан России на оформление виз всех категорий, включая рабочие и туристические, передает Telegram-канал SHOT. В связи с этим прекратили свою работу визовые центры в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке.

По информации канала, россиянам теперь приходится получать визы за пределами страны, и они ищут альтернативные способы решения этой проблемы. Один из вариантов — отправиться в Грузию, Казахстан или Армению, где можно оформить визу, или обратиться к частным агентам. Специалисты за вознаграждение соберут все нужные документы и самостоятельно подадут их в заграничный визовый центр. Стоимость услуг посредника составляет около 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США временно приостановил рассмотрение визовых заявлений от граждан 75 стран, включая Россию. Процесс обработки документов начался с 21 января и может продлиться неопределенное количество времени. Это решение принято для оценки методов проверки заявителей и инспекционных процедур департаментом госбезопасности. Под ограничения попали Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен.

визы
Канада
Россия
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российское издательство оштрафовали на 800 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ
Захарова обвинила ЕС в потакании коррумпированному режиму Зеленского
Телохранитель из Египта «навел шума» в соцсетях
Елена Воробей показала дочь, изменившуюся до неузнаваемости после операции
Самого крошечного хищника на планете заметили на улицах Москвы
Храп матери толкнул ранее судимого россиянина на ее убийство
ДТП с участием 12-летней девочки произошло в центре Новосибирска
Россиянам рассказали, как повлиять на развитие иммунитета
Мужчина нелегально пересек границу ради тайной жены
Россиянка отвергла дочь, задержанную в США за проникновение на военную базу
В Кузбассе раскрыли правду о судьбе скандального интерната
«Лакомый кусочек»: генерал о словах Зеленского не «сдавать без боя» ЗАЭС
В российском городе продают сразу два колеса обозрения
В России перестали работать визовые центры одной страны
Зеленский озаботился «бусификацией» собственных граждан
В Чите строитель похитил деньги, выделенные на благоустройство сквера
Появились кадры с места гибели пенсионерки от падения наледи в Москве
В Петербурге отметили резкий рост коррупционных преступлений
«Требует проверки»: Захарова о версии Запада по подрыву «Северных потоков»
Россия и Белоруссия договорились вместе защищать граждан от преследований
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.