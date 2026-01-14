Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 19:31

Госдеп уточнил визовые ограничения для россиян

Госдеп сообщил, что перестал выдавать только иммиграционные визы для 75 стран

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В США приостановили выдачу только иммиграционных виз гражданам 75 стран, сообщили ТАСС в Госдепе. Представитель ведомства не упоминул о краткосрочных визах и не раскрыл другие подробности ограничений.

Госдепартамент США сделал паузу в обработке заявлений на выдачу иммиграционных виз для 75 стран, — отметил американский дипломат.

Процедура обработки заявлений будет остановлена с 21 января на неопределенный срок. Сотрудникам американских консульств предписано временно прекратить выдачу виз, основываясь на действующем законодательстве, пока департамент госбезопасности оценивает существующие методы проверки заявителей и инспекционные процедуры.

Представитель МИД РФ Мария Захарова между тем указала на постоянный рост числа отказов в визах для россиян со стороны стран Евросоюза. Она выступила с этим заявлением в связи с открытием визовых центров Кипра на территории РФ. По словам дипломата, в ЕС применяется дискриминационный подход.

Российские туристы на этом фоне пожаловались на трудности при оформлении шенгенских виз и попытках въезда в страны Евросоюза. Многие сталкиваются с сокращенными сроками виз, повышенными требованиями и отказами без объяснения причин.

