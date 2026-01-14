США приостановят выдачу виз для россиян

Госдеп приостановит обработку виз для граждан 75 стран, включая Россию, сообщил телеканал Fox News. Процедура обработки заявлений будет остановлена с 21 января на неопределенный срок.

Телеканал ссылается на конфиденциальный документ, согласно которому сотрудникам американских консульств предписано временно прекращать выдачу виз, основываясь на действующем законодательстве, пока департамент госбезопасности оценивает существующие методы проверки заявителей и инспекционные процедуры. Ограничительные меры затронули целый ряд государств: Сомали, Афганистан, Бразилию, Иран, Ирак, Египет, Нигерию, Таиланд, Йемен и прочие страны.

Ранее сообщалось, что граждане России теперь могут обращаться за визами США только в посольства США в Казахстане и Польше. Госдепартамент обновил требования и запретил проходить собеседования в любом американском диппредставительстве. Речь идет в том числе о туристических визах B1/B2.

Тогда замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия с большим разочарованием восприняла решение Вашингтона ограничить пункты подачи заявок на визу россиянам двумя городами. По его словам, это крайне осложняет работу и в этом вопросе «есть, с чем разбираться дальше».