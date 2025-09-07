Россияне могут оформить визу США только в двух зарубежных городах

Граждане России теперь могут обращаться за визами США только в посольства США в Казахстане и Польше, сообщил Госдепартамент. Ведомство обновило требования и запретило проходить собеседования в любом американском диппредставительстве. Речь идет в том числе о туристических визах B1/B2.

Кандидаты на получение неиммиграционных виз в США (NIV) должны записаться на собеседование для получения визы в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или проживания, — сказано в документе.

Так, для России в нем указаны посольства в Астане и Варшаве. Для граждан Белоруссии — это Варшава и Вильнюс.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ обязательно введет безвизовый режим для китайских граждан. По словам главы государства, Москва зеркально ответит на дружеский акт Пекина, отменившего визы для россиян.

По мнению Российского союза туриндустрии, туристический поток из Китая в Россию может увеличиться на 25% в случае введения безвизового режима для граждан КНР. Там отметили, что окончательные цифры будут зависеть от доступности авиарейсов и стоимости перелета.