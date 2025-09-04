Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 20:23

В РСТ раскрыли, на сколько вырастет турпоток из Китая в РФ при безвизе

РСТ: турпоток из Китая в Россию при безвизе вырастет на 25%

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Туристический поток из Китая в Россию может увеличиться на 25% в случае введения безвизового режима для граждан КНР, такой прогноз дали ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Там отметили, что окончательные цифры будут зависеть от доступности авиарейсов и стоимости перелета.

Мы прогнозируем увеличение турпотока на 25% из Китая в ближайшее время, все зависит от полетных программ и цен на авиабилеты, — говорится в сообщении.

По словам соруководителя комитета по въездному туризму РСТ Александра Мусихина, отмена визовых требований не только сэкономит время туристов за счет отказа от бумажного оформления, но и сделает поездки дешевле. Эксперт также добавил, что на текущий момент между двумя странами выполняется порядка 150 авиарейсов в неделю различными перевозчиками.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ обязательно введет безвизовый режим для китайских граждан. По словам главы государства, Москва зеркально ответит на дружеский акт Пекина, отменившего визы для россиян.

Китай
РСТ
Россия
визы
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стармер чудом избежал подрыва на «секс-бомбе» в британском парламенте
Четырехлетняя девочка утонула на мелководье в Адриатическом море
Трамп отказался от помощи граничащим с Россией странам
Украинские кол-центры начали атаковать новые страны
В Центробанке объяснили, как обезопасить себя от блокировки карты
В Германии пришли к неутешительному выводу насчет «экономического поворота»
Хит вашей зимней кладовой: сочная и острая маринованная капуста
Россияне начали штурмовать Хогвартс, но не в Лондоне
«Карл слаб»: британской монархии предрекли незавидное будущее
В РСТ раскрыли, на сколько вырастет турпоток из Китая в РФ при безвизе
Знаменитый боец UFC начал президентскую кампанию
Стало известно, как торговые войны могут снизить мировой рост экономики
Удивительные животные, которые почти не пьют воду
Суд принял важное решение по таджикской организации «Ватан»
Пенсионерка неожиданно «ожила» в больнице Петербурга
Небензя обозначил, что нужно учесть для мирного урегулирования на Украине
«Ущербный фюрер-канцлер»: канцлер Мерц ведет Германию в пропасть
Украина во мраке, маневр Путина, лютое пекло во Львове: что будет дальше
Эстония нашла способ облегчить жизнь союзникам в НАТО
МИД: РФ не уклонялась от выплат пострадавшим и жертвам авиакатастрофы AZAL
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.