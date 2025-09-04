В РСТ раскрыли, на сколько вырастет турпоток из Китая в РФ при безвизе

Туристический поток из Китая в Россию может увеличиться на 25% в случае введения безвизового режима для граждан КНР, такой прогноз дали ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Там отметили, что окончательные цифры будут зависеть от доступности авиарейсов и стоимости перелета.

Мы прогнозируем увеличение турпотока на 25% из Китая в ближайшее время, все зависит от полетных программ и цен на авиабилеты, — говорится в сообщении.

По словам соруководителя комитета по въездному туризму РСТ Александра Мусихина, отмена визовых требований не только сэкономит время туристов за счет отказа от бумажного оформления, но и сделает поездки дешевле. Эксперт также добавил, что на текущий момент между двумя странами выполняется порядка 150 авиарейсов в неделю различными перевозчиками.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ обязательно введет безвизовый режим для китайских граждан. По словам главы государства, Москва зеркально ответит на дружеский акт Пекина, отменившего визы для россиян.