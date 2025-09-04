Путин пообещал ответить зеркально на дружеский шаг Китая с визами Путин заявил, что Россия введет безвизовый режим для жителей Китая

Россия обязательно введет безвизовый режим для китайских граждан, заявил президент Владимир Путин на полях Восточного экономического форума. Там он встретился с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии КНР, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном. По словам главы государства, которые приводит пресс-служба Кремля, Москва зеркально ответит на дружеский акт Пекина, отменившего визы для россиян.

Просил бы передать руководству Китайской Народной Республики и нашему другу, председателю Си Цзиньпину, что, безусловно, Россия на этот дружеский акт ответит зеркально, мы сделаем то же самое, — пообещал Путин.

Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев назвал неожиданным введение Китаем безвизового режима для России. По его словам, этот шаг не прорабатывался по линии министерства.

По данным сервиса OneTwoTrip, спрос на зимние поездки в Китай среди российских туристов вырос уже в пять раз. Международные направления составили 68% от общего объема продаж авиабилетов на период с декабря 2025 по февраль 2026 года.