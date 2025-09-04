Туристы из России бросились бронировать путевки в одну страну У россиян в пять раз вырос спрос на путешествия в Китай зимой

Спрос на зимние поездки в Китай среди российских туристов увеличился в пять раз, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сервис OneTwoTrip. Международные направления составили 68% от общего объема продаж авиабилетов на период с декабря 2025 по февраль 2026 года. Этот показатель демонстрирует рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом количество заказов выросло в полтора раза.

В компании «Авиасейлс» сообщают, что доля зарубежных направлений достигла 71%, что на 8% выше прошлогоднего уровня. По информации сервиса «Островок», внутренние направления в структуре продаж размещения потеряли 4% за год, снизившись до 68%.

Китайская Народная Республика с 15 сентября вводит безвизовый въезд для граждан России, имеющих обычные заграничные паспорта. Срок пребывания без визы может составлять до 30 дней. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь. Он уточнил, что данное решение будет действовать до 14 сентября 2026 года.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев на полях Восточного экономического форума назвал это решение неожиданным. Он отметил, что данный вопрос не прорабатывался через министерство. Что касается введения ответного безвизового режима для граждан Китая, то Россия пока не рассматривает такую возможность, поскольку это потребовало бы серьезной подготовительной работы.