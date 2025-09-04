Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 10:50

Туристы из России бросились бронировать путевки в одну страну

У россиян в пять раз вырос спрос на путешествия в Китай зимой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Спрос на зимние поездки в Китай среди российских туристов увеличился в пять раз, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сервис OneTwoTrip. Международные направления составили 68% от общего объема продаж авиабилетов на период с декабря 2025 по февраль 2026 года. Этот показатель демонстрирует рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом количество заказов выросло в полтора раза.

В компании «Авиасейлс» сообщают, что доля зарубежных направлений достигла 71%, что на 8% выше прошлогоднего уровня. По информации сервиса «Островок», внутренние направления в структуре продаж размещения потеряли 4% за год, снизившись до 68%.

Китайская Народная Республика с 15 сентября вводит безвизовый въезд для граждан России, имеющих обычные заграничные паспорта. Срок пребывания без визы может составлять до 30 дней. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь. Он уточнил, что данное решение будет действовать до 14 сентября 2026 года.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев на полях Восточного экономического форума назвал это решение неожиданным. Он отметил, что данный вопрос не прорабатывался через министерство. Что касается введения ответного безвизового режима для граждан Китая, то Россия пока не рассматривает такую возможность, поскольку это потребовало бы серьезной подготовительной работы.

туризм
Китай
путешествия
зарубежье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта ОПГ, пять лет похищавшая людей в кредитное рабство
Останки пропавшего три года назад мужчины нашли в выгребной яме
На ВЭФ обсудили будущее творческого сектора экономики России
Дети оказались под угрозой из-за пьяного мужчины с ножом
На Западе узнали, к чему «коалиция желающих» попытается подтолкнуть Трампа
На границе Евразии и Америки произошло сильное землетрясение
Нетаньяху запретил президенту европейской страны посещать Израиль
Апти Алаудинов сообщил о последствиях смерти Парубия для украинской власти
Стало известно, почему простаивают центры подготовки спортсменов
Российские таможенники задержали китаянку с когтями медведя
Нарколабораторию с украинским следом накрыли под Новосибирском
В России упростят закупки для школ и вузов
На Западе заявили о плачевном положении ВСУ из-за ударов российских дронов
Поклонская указала, кто стоит за трагедией Украины и России
Как пожарить свинину, чтобы она была мягкой: простая инструкция
Медведев призвал лишить Лондон ценностей Британской Короны
Готовим домашнее мороженое из сливок и сгущенки по очень простому рецепту
В Португалии объявлен траур после крушения фуникулера в Лиссабоне
Готовим нежный салат из крабовых палочек по классическому рецепту
На Урале стрела башенного крана пробила голову мужчине
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.