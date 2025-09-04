В Минэкономразвития отреагировали на введение Китаем безвизового режима

Введение Китаем безвизового режима для России стало неожиданным решением, заявил на полях Восточного экономического форума директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, которые приводит РИА Новости, этот шаг не прорабатывался по линии министерства.

Это был неожиданный для нас шаг со стороны китайской стороны, который изначально не прорабатывался, по крайней мере по линии Минэкономразвития, — сказал Кондратьев.

Что касается ответного безвизового режима для Китая, продолжил глава департамента, то Россия пока не рассматривает такую возможность. Он объяснил это тем, что такое решение требовало бы серьезной проработки.

Ранее МИД России попросил Китай разъяснить условия въезда и пребывания россиян в республике. Министерство отметило, что при появлении информации из Пекина опубликует ее на своем сайте.

Как отметил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, введение безвизового режима с Китаем поспособствует увеличению туристического потока в обе страны. По его словам, количество россиян, выбирающих Китай в качестве места для отдыха, вырастет на 30–40%.