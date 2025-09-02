Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 15:57

В Госдуме раскрыли значение безвизового режима с Китаем

Депутат Тарбаев: безвизовый режим с Китаем увеличит турпоток

Введение безвизового режима с Китаем поспособствует увеличению туристического потока как в КНР, так и в Россию, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры и член фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев. По его словам, количество россиян, выбирающих Китай в качестве места для отдыха, вырастет на 30–40%.

Отмена визового режима пока представляет собой эксперимент сроком на год до 14 сентября 2026 года. Количество взаимных поездок между Россией и Китаем и так постоянно растет — согласно данным погранслужбы, только за первое полугодие 2025 года в России побывало 317 тысяч граждан КНР, а 1,04 млн россиян посетили Китай. Теперь же думаю, процесс приобретет массовый характер. Российские туроператоры уже прогнозируют рост поездок на 30–40%, — сказал Тарбаев.

Он уточнил, что россиянам и китайцам предстоит научиться работать в информационном поле друг друга и доносить корректную информацию о существующих турпродуктах. По словам депутата, на данный момент найти сведения о Китае сложнее, чем о Турции, Таиланде, Вьетнаме или Дубае.

У россиян задача более сложная — научиться работать с китайскими мессенджерами WeChat, с картами вроде Baidu Maps или Gaode Maps, так как привычные «Яндекс» и Google на территории КНР не работают. [Банковские] карты «Мир» в Китае также не действуют, но российские [финансовые организации] оформляют карты китайской платежной системы UnionРay. И если шлагбаум мы подняли, предстоит поставить указатели и рассказать друг другу, куда ехать, — сказал Тарбаев.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что безвизовый режим для поездок в Китай будет продлен после истечения годичного срока эксперимента. Он считает, что российские туристы не будут нарушать 30-дневный срок пребывания в стране, поэтому КНР нечего опасаться.

