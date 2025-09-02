«Люди ждали»: в АТА высказались о перспективах безвизового въезда в Китай Турэксперт Мкртчян выразил уверенность, что безвизовый въезд в КНР будет продлен

Безвизовый режим для поездок в Китай будет продлен после истечения годичного срока эксперимента, заявил NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. По его словам, российские туристы не будут нарушать 30-дневный срок пребывания в стране, поэтому КНР нечего опасаться.

Люди ждали этого долгих два с половиной года, сразу после того, как Китай открылся для россиян после COVID-19. Безвизовый въезд является экспериментальным, всего лишь на год. Понятно, что китайские власти опасаются, что туристы будут нарушать 30-дневный срок, а китайская полиция будет искать нелегалов и выдворять в Россию. Но я работаю 35 лет. У меня твердое ощущение, что россияне не будут так делать. Поэтому могу сказать больше, что эксперимент будет продлен. Ничего плохого в этом эксперименте для Китая нет, наоборот, привлечет лишние деньги, инвестиции, валюту, — сказал Мкртчян.

Как отметил эксперт, ранее получение китайской визы было долгим и дорогостоящим, что отпугивало отдыхающих. По его словам, россияне выбирали другие азиатские страны, например Южную Корею или Японию.

Сейчас рост турпотока составляет 17% по сравнению с прошлым годом, мы ждем еще минимум 30%. Естественно, люди поедут во все направления: Сиань, Гуанчжоу, Пекин и Шанхай, — добавил Мкртчян.

Ранее представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай с 15 сентября вводит безвизовый режим для россиян с обычными загранпаспортами сроком до 30 дней. По его словам, это решение будет действовать до 14 сентября 2026 года.