01 декабря 2025 в 16:35

Названо ожидаемое число гостей из Китая на 2026 год

Минэкономразвития спрогнозировало рост турпотока из Китая до 2 млн человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Россию в 2026 году могут посетить более 2 млн туристов из Китая благодаря отмене визового режима, сообщил ТАСС директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства Никита Кондратьев. По его словам, Китай уже является лидером по турпоездкам в РФ среди стран дальнего зарубежья.

Ожидаем, что с учетом отмены виз Россию уже в следующем году посетит более 2 млн китайских туристов, — сказал он.

Кондратьев сообщил, что в 2024 году Россию посетили 1,3 млн китайских туристов, из которых 300 тыс. прибыли по электронной визе, а 1 млн — в рамках безвизовых групповых туров.

Стратегическая цель России — достичь показателя в 5,5 млн поездок из Китая к 2030 году. Для этого разрабатываются новые турпродукты, улучшается транспортная доступность и ведется строительство объектов туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», заключил глава департамента.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда в Россию граждан Китая. В документе сказано, что граждане КНР до 14 сентября 2026 года включительно смогут въезжать на территорию Российской Федерации без оформления виз для туристических и деловых поездок.

