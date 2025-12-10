Стало известно, насколько вырос пассажиропоток S7 в Китай Пассажиропоток S7 в Китай увеличился на 50% после отмены визовых ограничений

Пассажиропоток по рейсам S7 в Китай вырос на 50% осенью этого года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании. Там уточнили, что на фоне этого S7 приняла решение о расширении летной программы.

За период с сентября по ноябрь пассажиропоток в Китай вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — указали в пресс-службе.

Так, с 15 декабря рейсы Новосибирск — Пекин будут летать ежедневно, а с 1 апреля — девять раз в неделю. С 21 декабря возобновится постоянное сообщение между Иркутском и Гуанчжоу дважды в неделю, а рейсы из Иркутска в Пекин с 22 декабря будут выполняться ежедневно.

Ранее сообщалось, что число бронирований поездок в Мурманскую область среди граждан КНР возросло на 20%. В следующем году ожидается рост спроса еще на 40%.

До этого профессор, заведующий кафедрой управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Алексей Чудновский сообщил, что после отмены виз в Россию начнут ездить больше молодых китайских туристов, это наиболее платежеспособная аудитория. По словам турэксперта, китайский рынок может обеспечить турпоток, сопоставимый с Европой. Он отметил, что благодаря отмене виз количество индивидуальных поездок может вырасти на 30–40%.