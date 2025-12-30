Российские войска нанесли удары по энергообъектам Украины МО: ВС России поразили украинские энергетические и военные объекты

Российские военные поразили объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ. Также были атакованы места временного размещения украинских подразделений.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 150 районах, — говорится в сообщении.

Также появилась информация, что в ходе активных наступательных действий российские военные полностью освободили населенный пункт Лукьяновское. Противник был выбит оттуда усилиями штурмовых групп «Днепра».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо пресекать попытки Вооруженных сил Украины помешать российской армии в Купянске. Глава государства подтвердил, что он в курсе предпринимаемых действий на этом направлении.