30 декабря 2025 в 13:06

Стали известны потери ВСУ за сутки

ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1300 военнослужащих

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки понесли значительные потери по всем направлениям фронта в зоне военной операции, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве утончили, что показатель превысил отметку в 1300 военнослужащих.

Согласно отчету, наиболее тяжелые потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировки войск «Центр» — более 470 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Север» потери составили до 200 человек, «Запад» — более 190, «Юг» — до 220, «Восток» — более 210, «Днепр» — до 40 военнослужащих.

Кроме того, российские войска уничтожили склады боеприпасов, станции РЭБ, а также несколько единиц военной техники ВСУ. В частности, подбиты американские бронетранспортеры HMMWV и М113.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Также были атакованы места временного размещения украинских подразделений.

Также появилась информация, что в ходе активных наступательных действий российские военные полностью освободили населенный пункт Лукьяновское. Противник был выбит оттуда усилиями штурмовых групп «Днепра».

