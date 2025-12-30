Стали известны потери ВСУ за сутки ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1300 военнослужащих

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки понесли значительные потери по всем направлениям фронта в зоне военной операции, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве утончили, что показатель превысил отметку в 1300 военнослужащих.

Согласно отчету, наиболее тяжелые потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировки войск «Центр» — более 470 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Север» потери составили до 200 человек, «Запад» — более 190, «Юг» — до 220, «Восток» — более 210, «Днепр» — до 40 военнослужащих.

Кроме того, российские войска уничтожили склады боеприпасов, станции РЭБ, а также несколько единиц военной техники ВСУ. В частности, подбиты американские бронетранспортеры HMMWV и М113.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Также были атакованы места временного размещения украинских подразделений.

Также появилась информация, что в ходе активных наступательных действий российские военные полностью освободили населенный пункт Лукьяновское. Противник был выбит оттуда усилиями штурмовых групп «Днепра».