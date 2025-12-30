Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 13:38

В ДНР раскрыли число освобожденных за год населенных пунктов

Пушилин сообщил об освобождении более 187 населенных пунктов ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Уходящий год стал успешным для Донецкой Народной Республики в плане освобождения территорий от ВСУ, заявил в эфире Первого канала глава республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что в течение текущего года российские силы освободили более 187 населенных пунктов региона.

Этот год для ДНР, я скажу, успешный в плане освобождения территории. За этот год освобождено более 187 населенных пунктов, и еще год не завершен, — отметил Пушилин.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский подчеркнул, что освобождение населенного пункта Диброва в ДНР дает российским войскам возможность усилить контроль над Красным Лиманом. Он подчеркнул, что российская группировка укрепит позиции на юге.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы освободили населенный пункт Диброва. В операции приняли участие военнослужащие группировки войск «Запад». До этого в российском военном ведомстве отметили, что ВС РФ освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР.

27 декабря, командующие группировок «Центр» и «Восток», а также руководители нескольких соединений доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации на линии боевых действий. Они сообщили, что российские военные освободили Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР.

ДНР
СВО
спецоперация
Денис Пушилин
