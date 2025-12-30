Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 14:35

Бывшему свердловскому вице-губернатору изменили меру пресечения

Бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова отправили под домашний арест

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Центральный районный суд Челябинска по ходатайству следствия изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову с содержания под стражей на домашний арест. Подсудимый был освобожден из-под стражи прямо в зале суда, передает ТАСС.

Ходатайство следователя удовлетворить, изменить меру пресечения в отношении Чемезова на домашний арест. Освободить Чемезова из-под стражи в зале суда, — огласила решение судья.

Задержание бывшего чиновника произошло в отделе полиции, куда он прибыл по полученной повестке. В отношении Чемезова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает ответственность за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

Ранее в Астраханской области арестовали главу Наримановского района, которого подозревают в особо крупном мошенничестве при реконструкции теплосетей в районном центре. По данным регионального СУ СК России, фигуранта отправили под домашний арест на два месяца.

