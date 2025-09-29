Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 10:14

Полиция задержала бывшего вице-губернатора российского региона

Baza: задержан бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов был задержан правоохранительными органами, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источник. Утверждается, что задержание произошло в отделе полиции, куда он прибыл по полученной повестке.

В отношении Чемезова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает ответственность за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Показания против бывшего вице-губернатора дал экс-министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Предварительно установлено, что Чемезов проходит по уголовному делу, связанному с деятельностью уральских предпринимателей Алексея Боброва и Артема Бикова. Прошение об отставке с поста вице-губернатора было подано 25 сентября.

Ранее сообщалось о задержании бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана. Чиновника подозревают в получении взятки, которую он, как утверждается, получил именно во время своей работы в мэрии. Задержание произошло в Сочи.

До этого экс-депутат Курской областной думы Васильев признал факт растраты 86 млн рублей. Его обвиняют в хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Васильев сообщил о заключении досудебного соглашения со следствием.

