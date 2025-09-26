Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 11:00

Стало известно о задержании бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода

SHOT: в Сочи задержали экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода Штокмана

Илья Штокман Илья Штокман Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Telegram-канал SHOT сообщил о задержании бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана. Как пишут авторы публикации, чиновника подозревают в получении взятки.

По данным SHOT, задержание Штокмана произошло в Сочи, а сейчас его якобы этапируют в Нижний Новгород. По информации канала, именно во время работы в мэрии задержанный получил взятку.

В августе 2020 года Илья Штокман был назначен советником мэра Нижнего Новгорода, а спустя месяц занял должность заместителя главы городской администрации. В его ведении находились вопросы развития IT-сферы и цифровой инфраструктуры города.

Осенью 2022 года Штокман ушел добровольцем на специальную военную операцию, где занимал пост начальника психологической службы полка. Затем он вновь вернулся на государственную службу. В конце августа Штокман покинул должность первого заместителя главы администрации.

Ранее в пресс-службе правительства Вологодской области опровергли задержание министра экономического развития Дмитрия Родионова. Там сообщили, что глава министерства находится на рабочем месте и добавили, что днем он выступал с докладом на оперативном совещании.

