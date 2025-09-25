В вологодском правительстве опровергли данные о задержании Родионова

Заместитель губернатора — министр экономического развития Вологодской области Дмитрий Родионов не задерживался полицией, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона. В органе уточнили, что глава министерства находится на рабочем месте.

Официальное заявление пресс-службы правительства области: Дмитрий Родионов сегодня находится на рабочем месте. Днем он выступал с докладом на оперативном совещании при губернаторе области, которое транслировалось в прямом видеоэфире, — уточнили в органе.

Отмечается, что ранее некоторые СМИ стали распространять информацию о якобы задержании и обысках у Родионова. Журналисты утверждали, что полиция будто бы заинтересовалась замгубернатора из-за деятельности на предыдущей должности.

Тем временем мэр Красноуфимска Михаил Конев отправился в отставку по решению городской думы. Чиновнику уже подыскали замену: новый мэр Юрий Ладейщиков приступит к работе уже 26 сентября. Конев был мэром города с 2021 года, в июле 2025 года на него завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий из-за фиктивного оформления на работу председателя городской думы Анатолия Худякова.