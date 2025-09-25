Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно о задержании заместителя российского губернатора

SHOT: задержан замгубернатора Вологодской области Родионов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил о задержании заместителя губернатора Вологодской области Дмитрия Родионова. По данным источника, он обвиняется в хищении. Официальных комментариев от властей пока не поступало.

Канал пишет, что ранее Родионов занимал пост вице-премьера правительства Карелии. В феврале 2025 года он перешел на работу в Вологодскую область. Накануне, по данным SHOT, силовики провели обыски в карельской инвестиционной компании «Корпорации развития» и по месту жительства политика. Других подробностей пока нет.

Тем временем мэр Красноуфимска Михаил Конев отправился в отставку по решению городской думы. Чиновнику уже подыскали замену: новый мэр Юрий Ладейщиков приступит к работе уже 26 сентября. Конев был мэром города с 2021 года, в июле 2025 года на него завели уголовное дело.

До этого Тверской суд Москвы обратил в доход государства компании «Востокцемент» и «Ренессанс» стоимостью 79 млрд рублей. Активы принадлежали родственникам бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, осужденного за коррупцию и участвующего в СВО.

