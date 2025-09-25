Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 сентября 2025 в 16:43

Мэра Красноуфимска отправили в отставку

Юрий Ладейщиков стал новым мэром Красноуфимска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Красноуфимска Михаил Конев отправился в отставку по решению городской думы, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. Чиновнику уже подыскали замену: новый мэр Юрий Ладейщиков приступит к работе уже 26 сентября.

Глава региона подписал распоряжение о назначении Юрия Ладейщикова временно исполняющим полномочия главы городского округа Красноуфимск, — пояснили в департаменте.

Конев был мэром города с 2021 года. В июле 2025 года на него завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий из-за фиктивного оформления на работу председателя городской думы Анатолия Худякова, задержанного в марте.

Ладейщиков родился в 1977 году в Красноуфимске. Получил высшее образование по программе «Управление образовательными учреждениями», также обладает специальностью инженера-механика.

Ранее приставы арестовали счета вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова и его супруги. Арест провели в связи с иском Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства крупной энергокомпании «Облкоммунэнерго».

