Мэра Красноуфимска отправили в отставку

Мэр Красноуфимска Михаил Конев отправился в отставку по решению городской думы, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. Чиновнику уже подыскали замену: новый мэр Юрий Ладейщиков приступит к работе уже 26 сентября.

Глава региона подписал распоряжение о назначении Юрия Ладейщикова временно исполняющим полномочия главы городского округа Красноуфимск, — пояснили в департаменте.

Конев был мэром города с 2021 года. В июле 2025 года на него завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий из-за фиктивного оформления на работу председателя городской думы Анатолия Худякова, задержанного в марте.

Ладейщиков родился в 1977 году в Красноуфимске. Получил высшее образование по программе «Управление образовательными учреждениями», также обладает специальностью инженера-механика.

