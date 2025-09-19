Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 13:28

Бывший депутат Курской областной думы признался в растрате 86 млн рублей

Экс-депутат Курской областной думы Васильев признался в растрате 86 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-депутат Курской областной думы Васильев признался в растрате 86 млн рублей. Его обвиняют в хищении денег при строительстве фортификаций на границе с Украиной. Васильев заявил о заключении досудебного соглашения, передает ТАСС.

На самом деле ущерб составил порядка 86 млн рублей, — сказал Васильев.

Ранее Васильев заявил о желании участвовать в СВО в качестве добровольца. Он заверил, что исполнит решение даже в случае условного наказания. Бывший депутат Курской областной думы добавил, что окончил четыре модуля Российского университета спецназа, служил стрелковым штурмовиком. По словам обвиняемого, ему предлагали должность замкомандира роты.

До этого стало известно, что Васильев частично признал вину по уголовному делу о хищении и растрате. Адвокаты Васильева настаивают, что частичное признание вины и готовность сотрудничать со следствием должны стать основанием для смягчения меры пресечения — замены СИЗО на домашний арест или залог. Они подчеркивают отсутствие у клиента намерений скрываться.

