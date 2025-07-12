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12 июля 2025 в 06:54

Экс-депутат Курской области признался в хищениях

ТАСС: экс-депутат Курской области Васильев частично признал вину в хищениях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев частично признал свою вину по уголовному делу о хищении и растрате, передает ТАСС со ссылкой на судебные документы. Расследование связано со строительством фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Адвокаты Васильева настаивают, что частичное признание вины и готовность сотрудничать со следствием должны стать основанием для смягчения меры пресечения — замены СИЗО на домашний арест или залог. Они подчеркивают отсутствие у клиента намерений скрываться.

Правозащитники представили суду положительную характеристику на своего подзащитного. В ней сказано, что фигурант дела отмечен наградами за участие в СВО, много лет занимается благотворительностью и помогает российским войскам. Также упоминается его включение в базу украинского сайта «Миротворец».

Вместе с Васильевым обвиняется гендиректор компании «Интергазоил» Дмитрий Спиридонов, арестованный в июне в Москве. Им вменяют хищение бюджетных средств по госконтракту на строительство опорных пунктов для пограничников Курской области.

Ранее глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров отметил, что именно махинации привели к прорыву подразделений ВСУ на территорию Курской области в августе 2024 года. По его словам, на данный момент идет разбирательство по делу.

Курская область
хищения
растраты
следствие
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