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11 июля 2025 в 16:27

«Где деньги?»: в «Альфе» объяснили особый интерес полиции к коррупционерам

Ветеран «Альфы» Гончаров: терпение Путина в отношении коррупционеров закончилось

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Терпение президента России Владимира Путина по отношению к коррупционерам закончилось, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, на данный момент идет разбирательство по делу, в котором может быть замешан совершивший самоубийство бывший министр транспорта и экс-глава Курской области Роман Старовойт.

Уверен, что негатив, который переполнил бочку терпения нашего главнокомандующего, уже перешел в ту стадию, когда мы стали [коррупционеров] вытаскивать за уши и реально спрашивать: «Где деньги? И почему вы это допустили?» Сейчас разбираемся с бывшим министром транспорта [Романом Старовойтом]. Если посмотреть канву, то мы видим, что он не единственный, который в этой цепочке участвует. Я думаю, что она на нем не оборвалась и потянется дальше, — сказал Гончаров.

Он напомнил, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после вступления в должность обнародовал сведения о коррупции. По мнению ветерана «Альфы», если бы деньги не были украдены, то вторжение ВСУ в регион можно было бы предотвратить.

Пока мы не наведем порядок в нашем силовом блоке, наши ребята будут гибнуть. В силовых ведомствах есть те, кто ворует деньги, не дает нашим ребятам воевать достойно и сохранять им наши жизни, — добавил Гончаров.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура потребовала взыскать почти 1 млрд рублей с организаторов возведения фортификационных сооружений на российско-украинской границе в Белгородской области. Ответчиками по иску стали ряд физических и юридических лиц, включая обвиняемого в хищениях замгубернатора Рустэма Зайнуллина.

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