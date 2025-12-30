Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 16:11

Путин похвалил Цивилеву за работу в фонде «Защитники Отечества»

Путин отметил теплое отношение Цивилевой к работе в фонде «Защитники Отечества»

Анна Цивилева, Владимир Путин Анна Цивилева, Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провел встречу со статс-секретарем — заместителем министра обороны РФ и руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства отметил ее теплое и душевное отношение к работе в организации.

Я знаю, что работа развернута большая, но самое главное в том, что Вам удалось привнести в эту работу, и Вы относитесь к этой работе с большим душевным теплом, с большой душевной теплотой. Это очень важно при работе подобного рода, — сказал президент.

Путин выразил надежду, что Цивилева в дальнейшем сохранит такой подход к своей работе. По его мнению, именно так и нужно вести дела с людьми, которые защищают Россию.

Ранее Цивилева заявила, что оставшиеся в рядах ВС России военные с инвалидностью будут получать помощь фонда «Защитники Отечества». По ее словам, аналогичную поддержку предоставят участникам контртеррористических операций, получившим ранение в приграничье.

Ранее руководитель фонда сообщила, что «Защитники Отечества» с начала своей работы приняли около 2,3 млн запросов на помощь от участников СВО и их семей. Она отметила, что 96% этих обращений были успешно решены.

