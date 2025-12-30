Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 15:50

Крымские спасатели начали ликвидацию последствий снежного шторма

Снежный покров в горах Ялты Снежный покров в горах Ялты Фото: Макс Ветров/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В Крыму спасатели начали ликвидацию последствий снежного шторма, пишет «Крым 24» со ссылкой на МЧС по республике. Специалисты находятся в состоянии повышенной готовности в связи с непогодой.

В Бахчисарайском и Кировском районах зафиксировали отключение электричества в десятках населенных пунктов. Кроме того, из-за непогоды там зарегистрировали падение деревьев и ДТП.

В общей сложности в ликвидации последствий шторма задействованы 15 единиц специальной техники. Кроме того, к работам привлекли 29 специалистов.

Ранее сообщалось, что снежный шторм в Крыму ожидается с 28 декабря по 6 января. Непогода также затронет Краснодарский край и Абхазию. Уточнялось, что 29 декабря ожидается максимальное усиление шторма. После 30 декабря планируется небольшое ослабление, а к 4–6 января он вновь усилится.

Крым
спасатели
происшествия
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Калугой закрыли небо
Тодоренко выгуляла наряд стоимостью почти 2 млн рублей
«Доминирующее положение»: в США высоко оценили позиции России в зоне СВО
Суд Майкопа арестовал неудавшегося террориста
Вам положены скидки, выплаты, выигрыши: топ новогодних разводок мошенников
Ушел из жизни советский иллюзионист
Названа дата похорон Брижит Бардо
Массовое ДТП с участием девяти машин произошло под Смоленском
Составлен список фильмов для просмотра всей семьей в новогодние праздники
Сомнолог дала советы, как восстановить режим сна после новогодней ночи
Мишустин осуществил мечты трех детей в преддверии Нового года
Известный российский комик оказался в реестре должников у приставов
Силы ПВО отбили налет дронов на два российских региона
Дизайнер перечислила ключевые тренды упаковки новогодних подарков
Нападение на школу в Адыгее: кто хотел устроить теракт, есть ли след Киева
«Радио Судного дня» удивило слушателей
Диверсант Киева планировал подорвать системы подачи газа в СКФО
Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Путин и Пезешкиан обсудили двусторонние отношения России и Ирана
Размещение «Орешника» в Белоруссии назвали эффективным шагом
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.