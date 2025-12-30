Крымские спасатели начали ликвидацию последствий снежного шторма

В Крыму спасатели начали ликвидацию последствий снежного шторма, пишет «Крым 24» со ссылкой на МЧС по республике. Специалисты находятся в состоянии повышенной готовности в связи с непогодой.

В Бахчисарайском и Кировском районах зафиксировали отключение электричества в десятках населенных пунктов. Кроме того, из-за непогоды там зарегистрировали падение деревьев и ДТП.

В общей сложности в ликвидации последствий шторма задействованы 15 единиц специальной техники. Кроме того, к работам привлекли 29 специалистов.

Ранее сообщалось, что снежный шторм в Крыму ожидается с 28 декабря по 6 января. Непогода также затронет Краснодарский край и Абхазию. Уточнялось, что 29 декабря ожидается максимальное усиление шторма. После 30 декабря планируется небольшое ослабление, а к 4–6 января он вновь усилится.